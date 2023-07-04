«Пригласил в Питер моего приятеля Ришо». Мишин — о постановке программы для Семененко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, что французский хореограф Бенуа Ришо поставил произвольную программу для чемпиона России 2023 года в мужском одиночном катании Евгения Семененко на предстоящий сезон.

«В этом сезоне я пригласил в Питер моего хорошего приятеля Бенуа Ришо, чья творческая карьера много лет назад начиналась с сотрудничества со мной и моими подопечными. Хочу сказать, что манера этого хореографа весьма необычна, что сделало его одним из лучших ледовых постановщиков нашей эпохи. Вспоминаю его первые шаги, постановки Лизе (прим. «Чемпионата» — Туктамышевой), Андрею Лазукину и другим нашим ученикам. Будет справедливо отметить, что Бенуа или, как я его дружески называю, Беня, постоянно развивается. А что касается его мастерства скольжения и выразительности как фигуриста — оно удивляет.

Был рад снова сотрудничать с ним — и такое же ощущение у Жени Семененко, которому была поставлена произвольная программа. По старой дружбе повезло Роме Хамзину и Агате Петровой, которые получили короткие программы от мэтра с мировым именем», — рассказал Алексей Мишин корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.