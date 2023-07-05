Спортивный врач — о Костомарове: разум не преодолеет травму, если человек потерял веру

Спортивный невролог Игорь Рудяков высказался о важности работы с психологом в ситуации, с которой столкнулся олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.

«Для человека с ампутацией катание на коньках или занятия другим видом спорта – это скорее психологический барьер, нежели физиологический. К сожалению, разум не сможет преодолеть травму и сильную боль, если человек потерял веру и сильный темперамент. Здесь также важна слаженная работа с реабилитологом, психологом, неврологом и при необходимости с врачом психиатром. Первые месяцы адаптации самые важные. Мозг ещё помнит феноменальные результаты в прошлом, а физически тело не готово. Это трудный момент, который следует преодолеть, но с учётом анамнеза (истории жизни Романа) ему не впервой преодолевать трудности на льду, но это вызов, пожалуй, самый сложный вызов в жизни олимпийского чемпиона», — сказал Рудяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.