Спортивный врач — о Костомарове: разум не преодолеет травму, если человек потерял веру

Спортивный невролог Игорь Рудяков высказался о важности работы с психологом в ситуации, с которой столкнулся олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.
«Для человека с ампутацией катание на коньках или занятия другим видом спорта – это скорее психологический барьер, нежели физиологический. К сожалению, разум не сможет преодолеть травму и сильную боль, если человек потерял веру и сильный темперамент. Здесь также важна слаженная работа с реабилитологом, психологом, неврологом и при необходимости с врачом психиатром. Первые месяцы адаптации самые важные. Мозг ещё помнит феноменальные результаты в прошлом, а физически тело не готово. Это трудный момент, который следует преодолеть, но с учётом анамнеза (истории жизни Романа) ему не впервой преодолевать трудности на льду, но это вызов, пожалуй, самый сложный вызов в жизни олимпийского чемпиона», — сказал Рудяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.
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