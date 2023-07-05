Сегодня, 5 июля, на 74-м году жизни умерла вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Ирина Рабер. Об этом сообщила пресс-служба организации. Она скончалась после продолжительной болезни.

Ирина Рабер стала президентом ФФККР в 2005 году. Пресс-служба федерации так описала её работу на этом посту: «Благодаря её профессиональным и личным качествам, организаторскому таланту, умению ладить с людьми, находить верные решения, стремлению работать на общее дело Ирина Яковлевна сумела превратить «беспризорную и существовавшую на бумаге» (по её словам) Федерацию фигурного катания на коньках Москвы в сильную общественную организацию».

Именно Рабер, пишет пресс-служба, сделала ФФККР узнаваемой общественной организацией: при ней в Москве возникла одна из сильнейших школ парного фигурного катания, были открыты новые ледовые комплексы и началась массовая популяризация фигурного катания.

О месте и дате прощания будет известно позднее.