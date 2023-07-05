Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Умерла вице‑президент Федерации фигурного катания на коньках России Ирина Рабер

Умерла вице‑президент Федерации фигурного катания на коньках России Ирина Рабер
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 июля, на 74-м году жизни умерла вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Ирина Рабер. Об этом сообщила пресс-служба организации. Она скончалась после продолжительной болезни.

Ирина Рабер стала президентом ФФККР в 2005 году. Пресс-служба федерации так описала её работу на этом посту: «Благодаря её профессиональным и личным качествам, организаторскому таланту, умению ладить с людьми, находить верные решения, стремлению работать на общее дело Ирина Яковлевна сумела превратить «беспризорную и существовавшую на бумаге» (по её словам) Федерацию фигурного катания на коньках Москвы в сильную общественную организацию».

Именно Рабер, пишет пресс-служба, сделала ФФККР узнаваемой общественной организацией: при ней в Москве возникла одна из сильнейших школ парного фигурного катания, были открыты новые ледовые комплексы и началась массовая популяризация фигурного катания.

О месте и дате прощания будет известно позднее.

Материалы по теме
«Разум не преодолеет травму, если потерять веру». Сможет ли Костомаров вернуться на лёд?
Эксклюзив
«Разум не преодолеет травму, если потерять веру». Сможет ли Костомаров вернуться на лёд?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023