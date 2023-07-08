Федченко: Горбачёва получила травму, упав на тренировке при исполнении тройного акселя

Тренер Софья Федченко, подопечной которой является чемпионка России среди юниоров 15-летняя российская фигуристка Алина Горбачёва, рассказала подробности травмы спортсменки. Специалистка сообщила, что Горбачёва в скором времени пройдёт медицинское обследование.

«Травма есть, Алине предстоит обследование в Москве. Упала на тренировке при исполнении тройного акселя», — приводит слова Федченко ТАСС.

Ранее Горбачёва в своих соцсетях сообщила о травме. На чемпионате России — 2023 среди юниоров фигуристка заняла первое место. В соревнованиях взрослых фигуристов Горбачёва стала девятой. Весной российская спортсменка сообщила, что занималась подготовкой новой короткой программы на сборе в Дубае. 23 июля Горбачёвой исполнится 16 лет.