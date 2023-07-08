Фигуристка Алина Горбачёва сообщила, что получила травму
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Чемпионка России среди юниоров, фигуристка Алина Горбачёва рассказала, что получила травму.
«Простите, что забросила свой телеграм-канал – было много тренировок и совсем не хватало времени. Но сейчас, к сожалению, времени стало больше, и я буду чаще делиться с вами видео», — написала Горбачёва в своих социальных сетях.
На вопрос одного из подписчиков о том, получила ли она травму, Горбачёва ответила утвердительно.
Напомним, на первенстве России в прошлом сезоне15-летняя фигуристка завоевала золотую медаль. На турнире среди взрослых Горбачёва стала девятой. Весной российская спортсменка сообщила, что занималась подготовкой новой короткой программы на сборе в Дубае. 23 июля Горбачёвой исполнится 16 лет.
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