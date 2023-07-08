Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Алина Горбачёва сообщила, что получила травму

Фигуристка Алина Горбачёва сообщила, что получила травму
Комментарии

Чемпионка России среди юниоров, фигуристка Алина Горбачёва рассказала, что получила травму.

«Простите, что забросила свой телеграм-канал – было много тренировок и совсем не хватало времени. Но сейчас, к сожалению, времени стало больше, и я буду чаще делиться с вами видео», — написала Горбачёва в своих социальных сетях.

На вопрос одного из подписчиков о том, получила ли она травму, Горбачёва ответила утвердительно.

Напомним, на первенстве России в прошлом сезоне15-летняя фигуристка завоевала золотую медаль. На турнире среди взрослых Горбачёва стала девятой. Весной российская спортсменка сообщила, что занималась подготовкой новой короткой программы на сборе в Дубае. 23 июля Горбачёвой исполнится 16 лет.

Материалы по теме
Горбачёва: нравится характер Щербаковой. Она умеет собираться в нужный момент
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023