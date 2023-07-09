Глеб Смолкин в День любви, семьи и верности опубликовал фото с отцом и Дианой Дэвис

Серебряный призёр чемпионата России – 2022 в танцах на льду Глеб Смолкин, выступающий в паре с Дианой Дэвис, опубликовал в социальных сетях совместное фото с партнёршей и отцом, актёром Борисом Смолкиным в День любви, семьи и верности.
Фото: из личного архива Глеба Смолкина
Фото: из личного архива Глеба Смолкина
Напомним, ранее Федерация фигурного катания Грузии объявила о переходе дуэта в сборную страны. Таким образом, в следующем сезоне они смогут выступать на международных турнирах. В 2022 году фигуристы приняли участие в Олимпийских играх 2022 в Пекине (Китай), где выступали в составе российской команды. Пара заняла 14-е место.
Напомним, Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Диана и Глеб тренируются в США. По неподтверждённой информации, отношения фигуристов закреплены браком.
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