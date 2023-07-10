Мишин — о Коляде: работа с Мишей — одна из самых интригующих страниц в моей карьере

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин, под руководством которого в последние годы занимался 28-летний российский фигурист Михаил Коляда, отреагировал на приостановку соревновательной карьеры подопечного.

«Работа с Мишей — одна из самых интересных и интригующих страниц в моей тренерской карьере. Говорю честно, не кривляясь. Никогда ещё я столько не думал, не придумывал, не искал ходы и решения. Я очень благодарен судьбе за эту возможность, за такого ученика», — приводит слова Мишина «РИА Новости Спорт».

Коляда – серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионата мира – 2018, двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы. В группу Мишина Коляда перешёл летом 2020 года после того, как пропустил сезон из-за операции по поводу синусита и последующего восстановления.