Фигурист Коляда заявил, что планирует вернуться, и привёл в пример Плющенко

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, призёр чемпионатов мира и Европы в мужском одиночном катании Михаил Коляда, который приостановил спортивную карьеру, заявил, что планирует вернуться.
«Не боюсь ли, что не захочется возвращаться? Не боюсь. Я уже успел понять, что очень дорожу фигурным катанием. Не собираюсь сейчас, как говорится, коньки на гвоздь и «до свидания». Но мне точно нужно время сделать выдох и вдох.
Многие спортсмены с долгими карьерами делали перерывы. Самый очевидный пример — Евгений Плющенко после золота на Олимпиаде-2006 три года не катался, после Ванкувера-2010 на два года делал перерыв, по-моему. Чем длиннее путь у спортсмена, тем больше нужно пауз. Мне всегда хотелось продолжительную карьеру.
Мне нужно соскучиться. Когда я переходил к Алексею Николаевичу, я был после перерыва, травмы, операции. Долго восстанавливался. И практически с нуля проходил этот путь заново. Мне нравилось уставать на тренировках. Нравилось всё, что связано со спортом. Да, я скорее люблю это дело, чем нет. Конечно, в любой работе что-то когда-то может надоедать, и тебе хочется об стену разбиться, лишь бы этого не делать.
Быть фигуристом — такая же работа, которую я не хочу делать спустя рукава и тем более не хочу делать её через силу. Поэтому в данный момент мне нужно просто постоять, подождать, восстановить силы и здоровье, чтобы потом бежать дальше», — приводит слова Коляды «РИА Новости Спорт».
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