«Спасибо ему, что был». Елена Вайцеховская — о приостановке карьеры Михаила Коляды

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская отреагировала на новость о приостановке карьеры российского фигуриста Михаила Коляды.
«Михаил Коляда приостановил карьеру (хотя очень похоже на то, что завершил) и, как всегда в таких случаях, хочется понять: а могла ли эта карьера оказаться иной? Пусть не столь продолжительной, как у Джейсона Брауна, но не столь надрывной, что ли.
Параллель с Брауном не случайна. Американец дважды становился призёром чемпионата четырёх континентов, Коляда дважды был на пьедестале чемпионатов Европы. Браун был третьим в олимпийском команднике Сочи, Коляда вторым — в Пхёнчхане. Два золота командного Team Trophy у Джейсона, одно — у Михаила. Плюс — у Коляды бронза ЧМ, а у Брауна медалей на мировых первенствах не случалось. Но если карьера Брауна — это сплошной фан, кайф от себя самого и минимум отрицательных эмоций, карьера Коляды — непрерывная борьба с собой, судьбой, болезнями, соперниками, причём борьба проигранная.
Я сейчас так или иначе нахожусь под влиянием одного из последних интервью — с психологом Лизой Кожевниковой, у которой, к слову, две олимпийские медали к психологическому образованию прилагаются, и мне кажется, что кейс Коляды — это прекрасная иллюстрация к явлению под названием «интроект». Это когда человек под влиянием чужих ожиданий начинает искренне считать, что эти ожидания и есть его жизненная цель. Мучится, не хочет, но изо всех сил пытается этой цели достичь.
Что мы все слышали, пока Михаил катался? По таланту — нет равных. По скольжению — нет равных. А значит, должен, должен, должен… И только сейчас как-то вдруг становится очевидно, что ничего он нам не был должен. Он просто прожил свою спортивную жизнь так, как мог. И спасибо ему, что был», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
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