Фигурист Михаил Коляда рассказал, как относится к жёсткой критике в свой адрес

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, призёр чемпионатов мира и Европы в мужском одиночном катании Михаил Коляда рассказал, как на самом деле относится к жёсткой критике в свой адрес.

«Есть такое моральное правило: относись к миру так, как хотел бы, чтобы он относился к тебе. Но это в реальности не работает. Бывает, что мир относится хорошо, но далеко не всегда. Чаще всего мир ужасно жестокий. И когда начинаешь это осознавать, есть два варианта: скатиться в депрессию либо взять на себя ответственность за собственную жизнь и жить её так, как ты хочешь. Что я и сделал.

Говорил, что не расстраиваюсь из-за злой критики? Конечно, я расстраиваюсь. Я живой и ранимый, я на многое реагирую. Было бы здорово, если бы я ни на что не обращал внимания — уколы в мой адрес, в адрес близких и так далее. Просто я сейчас знаю, что с этим делать, а раньше не знал. Поэтому мне было плохо, обидно, больно, плюс я ещё больше сам себя накручивал.

Разговоры о том, что мне завышают оценки? Я к себе, повторюсь, отношусь очень самокритично. За ошибки мне ставят то, что и положено, а если много ставят за всё остальное… Так в остальном я хорошо катаюсь.

Критики считают, что с пофигизмом отношусь к ошибкам? Мне странно это слышать, потому что я всегда очень сильно переживаю. Может быть, даже сильнее, чем надо. Может, это меня и терзает изнутри, хотя непосредственно в момент выступления я не должен думать об этом. Упал и упал, бог с ним, надо дальше работать. Но у меня не всегда получается отпустить ситуацию», — приводит слова Коляды «РИА Новости Спорт».