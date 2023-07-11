Алексей Ягудин прокомментировал решение Михаила Коляды приостановить карьеру
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о решении серебряного призёра Олимпийских игр – 2018 в команде Михаила Коляды приостановить карьеру.
«Ты нереально крутой фигурист, но мне ты нравишься с человеческой стороны, как мужик, как муж любимой жены, как собеседник…
А соревноваться? Смысла уже нет никакого…
Удачи тебе в любых твоих начинаниях. Если что, я рядом… И навсегда запомню твою фразу: «Я просто слышу музыку». Спасибо за неё! Короче, я просто люблю умных людей», — написал Ягудин в телеграм-канале.
В одиночном катании Коляда завоёвывал бронзовую медаль чемпионата мира 2018 года, а также бронзу чемпионатов Европы в Остраве (2017) и Москве (2018).
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