Тарасова: мужское фигурное катание ничего не потеряет с приостановкой карьеры Коляды

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о решении серебряного призёра Олимпийских игр – 2018 российского фигуриста Михаила Коляды приостановить карьеру.

«Мужское фигурное катание ничего не потеряет с приостановкой карьеры Коляды — только Миша потеряет. Мишин лучше знает ситуацию с Колядой, он его тренер. Да, международных стартов нет, но, наверное, он не смог его мотивировать.

Сейчас каждый задумывается об этом. Есть опыт отсутствия международных игр, и я это понимаю, но останавливать тренировочный процесс — не понимаю этого», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, вчера на подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» фигурист Михаил Коляда сообщил о решении приостановить спортивную карьеру.