У российской фигуристки Анны Щербаковой обнаружили мононуклеоз

Олимпийская чемпионка 2022 года и чемпионка мира – 2021 в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова приостановила тренировки на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе в «Хрустальном» из-за мононуклеоза, сообщает Sport24.

Недавно россиянка Анна Щербакова по состоянию здоровья не смогла принять участия в фестивале фигурного катания, который пройшёл в рамках Дня московского спорта в «Лужниках».

Фигуристка пропускала сезон-2022/2023, так как восстанавливалась после операции на колене, однако появлялась информацию о том, что Анна Щербакова размышляет над возобновлением соревновательной деятельности в следующем сезоне. Вместе с Алексеем Ягудиным и Алиной Загитовой Анна была ведущей телешоу «Ледниковый период. Снова вместе», участвовала в ледовых шоу.