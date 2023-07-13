У Максима Транькова сгорела баня

У двукратного олимпийского чемпиона в парном катании, а ныне тренера по фигурному катанию Максима Транькова сгорела баня в коттеджном посёлке Крекшино Московской области.

Огонь вспыхнул на крыше постройки. Приехавшие на место пожарные быстро ликвидировали возгорание, обошлось без пострадавших, сообщает телеграм-канал «112».

Максим Траньков женат на своей партнёрше по танцу – Татьяне Волосожар. Талантливые фигуристы объединились в пару в 2010 году. С первых совместных выступлений бросалась в глаза царящая в паре гармония. А романтическая программа «Ромео и Джульетта», с которой Татьяна и Максим ворвались в элиту мирового фигурного катания, стала пророческой. Пара воспитывает двух детей: дочку и сына.