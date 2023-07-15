Москвина: в этом году мы, как всегда, постарались подготовить программы в новом стиле

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина после выступления своих воспитанников в ледовом дворце курорта «Игора» поделилась впечатлениями о мероприятии и рассказала, как идёт подготовка её группы к новому сезону.

«Это традиционный праздник, но на самом деле это работа по тренировке выступления спортсмена на публичном мероприятии. Есть такая наука, а может, даже искусство — умение выступать. Мы, конечно, учим этому на тренировках, но зрителей мы не можем у себя на катке посадить, у нас нет трибун. Поэтому такой случай получился приятный, нам удалось заинтересовать руководство курорта Игоры и предложить им такой проект, что они предоставляют нам возможность выступить на катке с показательными выступлениями и с программами, а курорт разрешает гостям присутствовать на этих выступлениях. Но, чтобы гостям было интересно, я ещё провожу какое-то интервью со спортсменами, какие-то шутки-прибаутки со зрителями, чтобы это был не просто тренировочный прокат программы, а какая-то беседа, я показываю, как мы справляемся с теми или иными сложностями у спортсменов, какими приёмами, в том числе и психологическими, мы пользуемся, чтобы это был какой-то неформальный мини-праздник. И с каждым годом приходит всё больше и больше жителей близлежащих посёлков и тех гостей, которые здесь отдыхают. И нам это приятно, потому что зрителей собрать сложно.

Как прошли сборы? У нас были вынужденные сборы в Сочи, у нас клуб маленький, идёт ремонт на нашем катке, поэтому мы провели сборы на двух площадках в Сочи. Сборы закончились, программы поставлены, они ещё не все подготовленные, но всё идёт по тому же плану, как и всегда, но с некоторыми особенностями, потому что некоторые спортсмены начали подготовку программ раньше, некоторые — позже. Это норма. В этот раз на этом так называемом мастер-классе будут присутствовать ученики Кирилла Давиденко, потому что наши одиночники сейчас находятся в «Сириусе» на сборах и не могут, к сожалению, участвовать. Но ничего страшного, представится возможность посмотреть на одиночников, которые занимаются у Кирилла Давиденко. У нас участвуют только две спортивные пары, потому что две новые спортивные пары юниорского возраста, которые мы организовали и начали подготовку, к сожалению, ещё не могут показать ничего такого достойного, чтобы выносить их катание на суд общественности. Как в любом деле, кто-то уже именитый, а кто-то только-только начал эту работу либо находится в процессе подготовки. На следующем мастер-классе зрители смогут увидеть и наших учеников-юниоров, которых мы, наверное, хотим готовить к Олимпийским играм 2030 года. А пока будем наслаждаться и проверять ту работу, которую мы сделали с Мишиной/Галлямовым и Кадыровой/Колесовым за подготовительный период, и увидим, в каком они сейчас находятся состоянии.

Ждать ли от ребят экспериментов в новом сезоне? Мы в этом году, как всегда, постарались подготовить новые программы в новом стиле с тем, чтобы шло развитие спортсменов и в артистическом плане. С элементами сложными тоже начали подготовку в конце сезона, но было недостаточно времени, чтобы этим заняться серьёзно, потому что подготовка новых программ требует очень много времени. Как всегда, сложные элементы будут готовы значительно позже, где-то в середине сезона», — сказала Москвина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.