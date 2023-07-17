Пара Собинина и Ходыкин планируют сосредоточиться на исполнении четверного выброса

Фигуристка Таисия Собинина, вставшая в пару с Денисом Ходыкиным, сообщила, что сейчас они настроены на качественное исполнение четверного выброса.

«Мы уже через полторы недели первых тренировок делали четверной выброс‑ритбергер. Как‑то само собой пошло. После хорошего тройного выброса я говорю Денису: «Мне легко». Он: «Мне тоже». «Ну что, четыре?» «А давай! Только скажи сначала тренеру».

Раньше, когда я спрашивала у тренеров про четверные элементы, они побаивались. Поэтому я ожидала сомнений или хотя бы слов: «Надо взять удочку, надеть защитные шорты и наколенники». А Сергей Сергеевич с ходу одобрил мою идею. Видно было, что он верит: четверной мне под силу.

Не страшно ли исполнять такой элемент? Нет, мне хочется его делать. Я ведь часто тройные выбросы перекручиваю корпусом. Если хорошо попали в темп, сразу раскручиваюсь, и вот он — запас. Так что, крутки мне хватает. Единственное, что осталось покорить — приземление. Для этого надо просто больше попыток.

В последнее время мы потратили много энергии на постановку программ, а работу над четверными приостановили. Но они ещё впереди! Даже когда мы исполняем отдельно тройной подкрут, все чувствуют, что он почти четверной. То есть я перекручиваю три оборота. Хотя сейчас мы больше настроены на четверной выброс, а к следующему сезону будем готовить подкрут», — приводит слова Собининой «Матч ТВ».