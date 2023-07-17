Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завершили спортивную карьеру

Фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завершили карьеру.
«Сегодня мы хотим официально объявить о завершении нашей карьеры в танцах на льду. Мы гордимся нашими достижениями и храним воспоминания. Мы также безмерно благодарны за те возможности, которые сформировали нас сегодняшних. После многих лет приверженности, тяжёлой работы и бесчисленных часов тренировок мы приняли решение отойти от дел. Несмотря на горько-сладкое чувство, мы с нетерпением ожидаем наших будущих проектов и того, что будет происходить.
Завершение этой главы также означает признание влияния поддержки и любви, которую мы получали от наших тренеров, родных, друзей, болельщиков и партнёров по команде на протяжении всего нашего путешествия. Мы хотели бы выразить сердечную благодарность всем вам за поддержку на протяжении многих лет. Эта часть жизни навсегда останется с нами. Спасибо», — написал Гурейро в социальной сети.
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