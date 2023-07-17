Тарасова высказалась о законопроекте Госдумы о выплате компенсации при смене гражданства

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что Госдума собирается принять законопроект, обязывающий спортсменов выплачивать компенсацию в случае смены гражданства.

«Надо знать, сколько они хотят компенсации. Может ли это повлиять на решение спортсменов, которые задумываются о смене гражданства? Тот, кто хочет поменять гражданство, поменяет. Но надо смотреть, сколько это будет стоить. Спортсмен же выступал за эту страну, которая ему что-то давала. Выступал много лет», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что порядок расчёта и компенсационной выплаты разрабатывается соответствующей общероссийской спортивной федерацией и утверждается федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.