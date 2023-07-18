Дэвис и Смолкин самостоятельно компенсировали ЦСП затраты на подготовку

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин самостоятельно выплатили компенсацию Центру спортивной подготовки сборных команд России. Об этом сообщила пресс‑атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.

«Представители пары внесли необходимую сумму, и федерация вчера перечислила эти деньги в ЦСП в полном соответствии с их запросом. Так что все необходимые процедуры выполнены. Вопрос закрыт», — заявила Ермолина в интервью «Матч ТВ».

В июне Федерация фигурного катания Грузии подтвердила, что серебряные призёры чемпионата России Дэвис и Смолкин с сезона‑2023/2024 будут представлять грузинскую сборную. В конце июня ЦСП направил официальный запрос в ФФККР относительно перехода спортсменов. На основании ответа федерации ЦСП потребовал выплату компенсации. Директор ЦСП Георгий Брюсов во вторник сообщил, что ФФККР перечислила денежные средства, затраченные на подготовку фигуристов, в организацию.