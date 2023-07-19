Ксения Синицына: Лиза Туктамышева — пример для подражания

Российская фигуристка Ксения Синицына назвала чемпионку мира и Европы Елизавету Туктамышеву своим примером для подражания.

«Конечно, очень хочется кататься как Лиза. Она всегда являлась моим кумиром. Она — долгожитель фигурного катания. Это является мотивацией для меня, Лиза — пример для подражания. Очень хочется также продолжать кататься, пока я могу, почему бы не кататься», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

Сейчас Ксении Синицыной 18 лет. Она является чемпионкой и серебряным призёром юношеских Олимпийских игр в 2020 году. В текущем сезоне она была третьей на этапе Гран-при России и восьмой на чемпионате России, однако в январе фигуристка получила травму, из-за которой пропустила весь остаток сезона.