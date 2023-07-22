«Подойдут в оптимальной форме». Тарасова — об участии Дэвис и Смолкина на турнире в США

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возвращении фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, выступающих в танцах на льду, на соревнования.

Ранее стало известно, что фигуристы планируют дебютировать за сборную Грузии на турнире Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США). Соревнования пройдут с 31 июля по 2 августа.

«Участвуют в соревнованиях, значит, подойдут в своей оптимальной форме, не знаю, в максимальной или нет. Если заявили — будут участвовать. Переживания из‑за дебюта? Мы все переживаем, каждый о своём», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Ранее Дэвис и Смолкин сменили спортивное гражданство с российского на грузинское. В прошлом сезоне пара пропустила все российские соревнования.