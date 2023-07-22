«Подойдут в оптимальной форме». Тарасова — об участии Дэвис и Смолкина на турнире в США
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возвращении фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, выступающих в танцах на льду, на соревнования.
Ранее стало известно, что фигуристы планируют дебютировать за сборную Грузии на турнире Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США). Соревнования пройдут с 31 июля по 2 августа.
«Участвуют в соревнованиях, значит, подойдут в своей оптимальной форме, не знаю, в максимальной или нет. Если заявили — будут участвовать. Переживания из‑за дебюта? Мы все переживаем, каждый о своём», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
Ранее Дэвис и Смолкин сменили спортивное гражданство с российского на грузинское. В прошлом сезоне пара пропустила все российские соревнования.
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