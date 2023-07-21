Диана Дэвис и Глеб Смолкин дебютируют за сборную Грузии на турнире в США
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Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, намерены дебютировать в составе сборной Грузии на турнире Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США), который пройдёт с 31 июля по 2 августа.
«Глеб и Диана готовятся начать спортивный сезон выступлением на турнире в Лейк-Плэсиде. Думаем, что эти планы уже не изменятся», — приводит слова представителя пресс-службы Федерации фигурного катания Грузии ТАСС.
Напомним, ранее Дэвис и Смолкин сменили спортивное гражданство с российского на грузинское. Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в минувшем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.
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