Крылова рассказала, что чувствовали Трусова и Медведева, проиграв олимпийское золото

Серебряный призёр Олимпийских игр — 1998, двукратная чемпионка мира в танцах на льду, тренер Анжелика Крылова рассказала о том, что чувствует спортсмен, когда едет на Олимпиаду за золотом, а в итоге оказывается вторым.
«Когда ты идёшь на соревнования и особенно идёшь на золотую медаль, ты не должен думать о том, как будешь себя чувствовать, если проиграешь. Совершенно уверена, что об этом не думали ни Женя Медведева в Пхёнчхане, ни Саша Трусова в Пекине, ни Саша Жулин с Майей Усовой в 1994-м на Играх в Лиллехаммере. Ты идёшь на олимпийское золото, очень чётко понимая, что это цель всей твоей жизни. Возможно, единственный шанс. Да, наверное, можно сказать, что спортсмены молоды, что у них ещё вся жизнь впереди, но сам ты об этом не думаешь совершенно. Думаешь только о цели.
А потом приходит день, приходит результат, ты сидишь в кисс-энд-край, смотришь на табло, где горит второе место, и… конечно, это тяжёлый момент во всех отношениях.
Трусову критиковали, что не сумела сдержать эмоции? В таком обострённом эмоциональном состоянии ты не можешь себя контролировать — это действительно очень сложно. Поэтому мы и видим, как люди плачут, кричат, лезут в драку, ругают тренера и так далее. Мы сейчас с вами об этом говорим, у меня аж дрожь по телу, так остро вспоминается то состояние. В отношении той же Трусовой очень сложно было выбрать победителя, и я не думаю, что тренер как-то вмешался в этот процесс. Просто так сложились обстоятельства.
Как и в дуэли между Медведевой и Загитовой в Пхёнчхане? Да, это был тяжёлый проигрыш для Жени, очень тяжёлый. Просто она к этим Играм гораздо дольше шла, чем Алина. Точно так же, как очень долго и осознанно шла к олимпийской победе Ирина Слуцкая в 2002-м. А выиграла девочка, которую я сейчас даже не вспомню, как звали. Сара Хьюз? Да. Которая почти сразу и пропала отовсюду. Даже не знаю, зачем ей дали выиграть ту Олимпиаду», — приводит слова Крыловой RT.
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