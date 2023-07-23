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Елизавета Худайбердиева поделилась новыми фотографиями из Сочи

Елизавета Худайбердиева поделилась новыми фотографиями из Сочи
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Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, показала свои фотографии из Сочи, в котором сейчас проводит время.

Фото: соцсети Худайбердиевой

Ранее 20-летняя Худайбердиева поразила подписчиков несколькими пикантными снимками в бикини, но, вернувшись из отпуска, который провела на Мальдивах, решила их удалить. На странице фигуристки остались только два весьма скромных фото.

Худайбердиева уже второй год замужем за продюсером Первого канала Кириллом Благовым. Худайбердиева и Базин — чемпионы России — 2023, бронзовые призёры чемпионата страны 2022 года. В дуэте с Никитой Назаровым Елизавета была серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров (2019) и бронзовым призёром юниорского финала Гран-при (2019).

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