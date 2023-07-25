Мурашов — о внутрироссийском сезоне в фигурном катании: люди выполняют свою работу с душой

23-летний российский фигурист Егор Мурашов, который два года назад пытался перейти в сборную Швейцарии, поделился впечатлениями от внутрироссийского сезона-2022/2023.

«Если мы говорим о фигурном катании в России, то, несмотря на ограничения, которые не позволяют нашим спортсменам выступать на международной арене, это было очень круто. Придумать прыжковый турнир, этапы Гран-при России… Настолько круто работает режиссура и продюсирование Первого канала! Они делают крутой перформанс для спортсменов. Если мы возьмём, например, чемпионат Австрии или Германии, то там нет такого перформанса. А у нас рассказывают про каждого спортсмена, красиво снимают, высокий уровень организации на самом катке. Это, я считаю, очень-очень круто. Это показывает, что люди в России очень классно выполняют свою работу, и они это делают действительно с душой. Это что касается организации соревнований.

Если говорить о спортсменах: появляются новые ребята, которые показывают, что они действительно чего-то стоят, они готовы бороться за медали. Кого-то конкретного я не могу выделить. Понятно, что есть ребята, которые зарекомендовали себя достаточно давно. Те же Дима Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, ребята, которые находятся в сборной. Они совсем не уступают ребятам из новой школы, скажем так, а где-то они даже лучше. В катании ребята 1998–2000 годов очень хороши. В нынешнем поколении, мне кажется, упор больше сделан на прыжки», — сказал Мурашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полностью интервью с Егором Мурашовым можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 25 июля, в 8:00.