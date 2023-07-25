Мурашов: уверен, что появятся спортсмены, которые будут прыгать квад-аксель после Малинина

23-летний российский фигурист Егор Мурашов, который два года назад пытался перейти в сборную Швейцарии, рассказал, как отреагировал на успешную попытку американца Ильи Малинина прыгнуть четверной аксель.
«Не могу сказать, что я был удивлён. Все понимали, что Илья может его прыгнуть, это был вопрос только времени и старта. Илья – талантливый, уникальный человек. Мне кажется, в фигурном катании талант играет большую роль. Можно очень много работать, стараться, кататься хорошо, но если у тебя нет какого-то естественного прыжка или хорошей крутки, то тебе будет это сложно сделать. По Илье видно, что он даже с небольшой высоты может прыгнуть четверной лутц. Кто-то учит четверные достаточно долго, и для них приземлить эти прыжки на соревнованиях — большая победа, а Илья, его тело, относится к этим прыжкам достаточно просто. Все понимали, что он сделает аксель, это был вопрос только времени.
Будут ли другие исполнять этот прыжок? Я думаю, что нужен был человек, который задаст этот темп. И я уверен, что обязательно появятся спортсмены, которые будут прыгать четыре с половиной оборота после Ильи», — сказал Мурашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
- 25 июля 2023
-
08:10
-
07:50
- 24 июля 2023
-
23:00
-
22:00
-
21:37
-
21:27
-
21:00
-
20:36
-
20:15
-
20:04
-
19:33
-
19:22
-
19:09
-
18:54
-
18:03
-
17:46
-
17:31
-
14:31
-
12:09
- 23 июля 2023
-
22:12
-
21:30
-
20:44
-
20:35
-
19:20
-
18:38
-
18:00
-
17:26
-
17:13
-
14:40
-
13:03
-
11:44
-
10:44
- 22 июля 2023
-
23:46
-
22:28
-
15:24