Мурашов: уверен, что появятся спортсмены, которые будут прыгать квад-аксель после Малинина

23-летний российский фигурист Егор Мурашов, который два года назад пытался перейти в сборную Швейцарии, рассказал, как отреагировал на успешную попытку американца Ильи Малинина прыгнуть четверной аксель.

«Не могу сказать, что я был удивлён. Все понимали, что Илья может его прыгнуть, это был вопрос только времени и старта. Илья – талантливый, уникальный человек. Мне кажется, в фигурном катании талант играет большую роль. Можно очень много работать, стараться, кататься хорошо, но если у тебя нет какого-то естественного прыжка или хорошей крутки, то тебе будет это сложно сделать. По Илье видно, что он даже с небольшой высоты может прыгнуть четверной лутц. Кто-то учит четверные достаточно долго, и для них приземлить эти прыжки на соревнованиях — большая победа, а Илья, его тело, относится к этим прыжкам достаточно просто. Все понимали, что он сделает аксель, это был вопрос только времени.

Будут ли другие исполнять этот прыжок? Я думаю, что нужен был человек, который задаст этот темп. И я уверен, что обязательно появятся спортсмены, которые будут прыгать четыре с половиной оборота после Ильи», — сказал Мурашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.