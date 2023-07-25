Фигурист Мурашов ответил, понизился ли уровень мужского катания после ухода Чена и Ханю

23-летний российский фигурист Егор Мурашов, который два года назад пытался перейти в сборную Швейцарии, высказался об изменении уровня фигурного катания после ухода олимпийских чемпионов Нэйтана Чена и Юдзуру Ханю.

«Время идёт, кто-то уходит, кто-то приходит. Сейчас нет одного человека, как раньше были Юдзуру Ханю, Нэйтан Чен, которого ты видишь в списках и понимаешь, что это будет что-то запредельное. Сейчас, наверное, есть пять-десять спортсменов, которые катаются очень хорошо, но нет такого, что я бы побежал покупать билеты, чтобы на них посмотреть. В интернете посмотреть — да, чтоб увидеть, кто делает какие фишечки.

Могу выделить Кевина Аймоза — это для меня один из очень крутых фигуристов в плане катания и интересности программ. Его постановки всегда наполнены чем-то живым, там есть какая-то своя история, она подкрепляется прыжками, и это смотрится очень круто. Понятно, что это не Юдзуру Ханю, который может просто сделать тройку, и это будет великолепно, ничего лишнего. Кевин добирает именно какими-то своими танцами, фишечками, заходами на прыжки и, естественно, эмоциями, которые он отдаёт людям в программе», — сказал Мурашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.