Косторная рассказала о своих пяти «нет» в спорте

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о вещах, которые не приемлет в спорте.

«Первое и самое основное – это применение БАДов. Это любые химические вещества, добавки и витамины, которые употребляются путём таблеток, инъекций и так далее.

Второе «нет» — отдавать детей в спорт раньше четырёх лет. Наверное, потому что это возраст, когда все структуры тела ребенка более или менее сформированы. Развивать организм до этого возраста путём профессионального спорта нельзя. Профессиональный спорт до четырёх лет ломает здоровье.

Под третье «нет» попадают тренировки и покупка планов тренировок у людей, которые не связаны с профессиональным спортом.

Спортивная одежда. Есть очень много брендов и магазинов спортивной одежды. Мои «нет» – яркие, аляпистые, цветные леггинсы, лосины и прочее. Лично мне это не идёт.

Пятое – макияж на тренировке. Я слежу за лицом и хочу, чтобы оно всегда выглядело презентабельным. Но, когда вы наносите мейкап, он закупоривает кожу, и поту не через что выходить. И происходит процесс появления прыщей, воспаления и прочего.

И последнее — это спортивная обувь. Она должна быть. Нельзя заниматься спортом в балетках, кроксах, тапках и прочем», — сказала Косторная в видео для своего YouTube-канала.