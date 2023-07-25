Аделия Петросян показала фрагмент новой короткой программы под песни Майкла Джексона
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Тренерский штаб Этери Тутберидзе показал фрагмент новой короткой программы победительницы финала Гран-при России в женском одиночном катании 16-летней Аделии Петросян.
Программа поставлена под три композиции Майкла Джексона: Earth Song, Billie Jean и They Don’t Care About Us.
Петросян — победительница финала Гран-при России 2023 года, бронзовый призёр чемпионата России — 2022, обладательница двух медалей юниорской серии Гран-при: золота этапа в Словении 2021 года и бронзы этапа в Словакии 2021 года. Аделия первой из женщин исполнила на соревнованиях один из самых сложных прыжков – четверной риттбергер. Фигуристка тренируется под руководством Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.
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