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Аделия Петросян показала фрагмент новой короткой программы под песни Майкла Джексона

Аделия Петросян показала фрагмент новой короткой программы под песни Майкла Джексона
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Тренерский штаб Этери Тутберидзе показал фрагмент новой короткой программы победительницы финала Гран-при России в женском одиночном катании 16-летней Аделии Петросян.

Программа поставлена под три композиции Майкла Джексона: Earth Song, Billie Jean и They Don’t Care About Us.

Петросян — победительница финала Гран-при России 2023 года, бронзовый призёр чемпионата России — 2022, обладательница двух медалей юниорской серии Гран-при: золота этапа в Словении 2021 года и бронзы этапа в Словакии 2021 года. Аделия первой из женщин исполнила на соревнованиях один из самых сложных прыжков – четверной риттбергер. Фигуристка тренируется под руководством Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.

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