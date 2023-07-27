Татьяна Навка заявила о готовности к сотрудничеству с Евгенией Медведевой

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка сообщила, что с удовольствием готова посотрудничать с двукратной чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании 23-летней российской фигуристкой Евгенией Медведевой.
«Конечно, Евгения — выдающаяся фигуристка и талантливая спортсменка. И, если у неё возникнет желание совместной работы, мы с удовольствием посотрудничаем. Команда Navka Show — это большая семья и настоящая команда. У нас регулярно появляются новые участники, звёзды мирового фигурного катания, и я счастлива, что наша профессиональная семья продолжает расти», — приводит слова Навки ТАСС.
Напомним, после Олимпиады 2018 года Медведева работала в Канаде с тренером Брайаном Орсером. Перед сезоном-2020/2021 российская спортсменка вернулась в группу к Этери Тутберидзе. С тех пор Медведева не принимала участия в соревнованиях.
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