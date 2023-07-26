«Не зря же я ходила танцевать стрип». Медведева анонсировала новый показательный номер

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева ярко анонсировала новый показательный номер совместно с Анастасией Скопцовой, которая выступает в танцах на льду.

«Друзья, вы не раз нас с Настюшкой (Скопцовой) видели на льду. Небольшую затравочку вам дам: не зря же я ходила в зал танцевать стрип, мне кажется, это будет кое-что очень интересное. Скоро дам вам ещё одну затравочку – в виде видео. Надеюсь, вы оцените, мы очень старались и почти доставили номер. Музыку пока не будем раскрывать, но кусочек хореографии вы скоро увидите», — сказала Медведева в своих социальных сетях.

Где именно будет представлен новый номер, Медведева пока не раскрыла.

После Олимпийских игр 2018 года Медведева, ставшая серебряным призёром и в личных, и в командных соревнованиях, уехала тренироваться в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.