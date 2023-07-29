Максим Шабалин: безумно жаль тех спортсменов, чья карьера приходится на это время

Чемпион мира и олимпийский призёр по фигурному катанию Максим Шабалин поделился мнением о выступлении российских спортсменов под нейтральным флагом.
«Я не принадлежу ни к какому лагерю, потому что моя карьера закончилась. К счастью, у меня нет этого тяжёлого выбора. Раньше мы служили своей стране, защищали её честь. Сегодня же спортсменам приходится принимать очень сложные решения. Всё это печально. Ребята — заложники того, что происходит. Дело спортсмена – соревноваться, а главное событие жизни — выступление на Олимпийских играх. Поэтому мне безумно жаль тех, чья карьера приходится на это время», — приводит слова Шабалина «Московский комсомолец».
Напомним, спортсмены из России и Беларуси отстранены от большинства международных турниров из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил условия, при соблюдении которых атлеты из этих стран смогут вернуться к борьбе на международной арене в нейтральном статусе.
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