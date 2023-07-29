Тарасова прокомментировала скандальную ситуацию с украинской саблисткой Харлан на ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о предложении МОК предоставить олимпийскую квоту украинской саблистке Ольге Харлан после дисквалификации с чемпионата мира – 2023 по фехтованию, который проходит в Милане (Италия).

Напомним, Харлан была дисквалифицирована со всех соревнований за отказ пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала мирового первенства. Это лишило украинскую саблистку возможности набрать рейтинговые очки для отбора на Олимпиаду 2024 года. Позднее, после волны критики, исполком FIE отменил дисквалификацию Харлан.

«Хочется, чтобы такую мягкость применяли не только к ним, но и к нам. Мы, как и все, должны всё делать по правилам.

Украинским спортсменам сейчас позволено больше, чем всем? Я этого не знаю. И не думаю, что это так. Это ваша придумка», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».