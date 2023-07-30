Врач — об активных тренировках Костомарова: можно получить осложнения или новые травмы

Главный врач санкт-петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах прокомментировал активные тренировки олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова после установки протезов на ноги.

«Я бы не стал так скоро назначать такие активные тренировки. Организм не всегда может адекватно оценивать состояние после таких болезней и ампутаций, можно получить неожиданные осложнения или новые травмы. Но, конечно, Роман психологически компенсирует свои травмы тренировками. Это больше относится уже к психологии — Костомаров показывает, что он полноценный и сильный. С точки зрения внутреннего состояния, может, это ему и помогает, но организм после таких стрессов может не выдержать стресс от таких активных тренировок», — приводит слова Авербаха Sport24.

Напомним, в январе текущего года Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у фигуриста развился некроз конечностей, и врачи приняли решение провести ему ампутации на руках и ногах. Позже Костомаров прошёл процедуру протезирования ног и был выписан из больницы в начале июля. Спортсмену предстоит протезирование рук.