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Екатерина Куракова продолжит тренироваться у Ангелины Туренко

Екатерина Куракова продолжит тренироваться у Ангелины Туренко
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Выступающая за Польшу фигуристка Екатерина Куракова, которая является уроженкой России, продолжит тренироваться у Ангелины Туренко, к которой перешла два месяца назад, при этом Брайан Орсер будет поддерживать спортсменку, сообщила в соцсетях Польская ассоциация фигурного катания.

Ранее Куракова опубликовала фото с Орсером, под руководством которого тренировалась в 2018–2021 годах, что вызвало много вопросов.

Куракова рассказала, что обе её программы на новый сезон уже готовы. Короткую поставил Иван Ригини, а произвольную — Бенуа Ришо, сообщает Poinformowani.pl. Именно отшлифовать эти постановки Екатерина и ездила в Канаду к Орсеру.

В сезоне-2023/2024 Куракова выступит на этапе серии Гран-при Skate America, который пройдёт с 20 по 22 октября 2023 года в США.

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