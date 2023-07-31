Екатерина Куракова продолжит тренироваться у Ангелины Туренко

Выступающая за Польшу фигуристка Екатерина Куракова, которая является уроженкой России, продолжит тренироваться у Ангелины Туренко, к которой перешла два месяца назад, при этом Брайан Орсер будет поддерживать спортсменку, сообщила в соцсетях Польская ассоциация фигурного катания.
Ранее Куракова опубликовала фото с Орсером, под руководством которого тренировалась в 2018–2021 годах, что вызвало много вопросов.
Куракова рассказала, что обе её программы на новый сезон уже готовы. Короткую поставил Иван Ригини, а произвольную — Бенуа Ришо, сообщает Poinformowani.pl. Именно отшлифовать эти постановки Екатерина и ездила в Канаду к Орсеру.
В сезоне-2023/2024 Куракова выступит на этапе серии Гран-при Skate America, который пройдёт с 20 по 22 октября 2023 года в США.
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