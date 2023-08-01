Рафаэль Арутюнян рассказал, как Илья Малинин пришёл к четверному акселю

Американский тренер Рафаэль Арутюнян поделился историей о выполнении четверного акселя фигуристом Ильей Малининым.

«А с этим прыжком вообще была смешная история. Прыгает он тройной аксель, ну я ему и говорю: а давай попробуем сделать немного другой наезд, я же вижу, что у тебя аксель хороший, а этот наезд тебе позволит его улучшить. То есть все карты я ему сразу раскрывать не стал. А он тут же в ответ: «Будем четверной делать, да?» Потом поворачивается к папе: «Я ж тебе говорил!»

Папа мне сначала не поверил, но я же видел, что у Ильи этот четверной аксель, считай, уже внутри сидит, надо только с новым заходом попробовать. Я же столько лет на льду, я такие вещи вижу: четверной там помещался. Ну я и отвечаю папе: «Вообще-то прыжок этот уже у него есть. Возьми его на удочку и потаскай, давай из него этот четверной вытащим». Ну и через месяц они мне присылают видео четверного акселя», – приводит слова Арутюняна Sports.ru.