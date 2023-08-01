Тарасова: журналисты делают Дэвис и Смолкину такую паблисити, которую они не заслуживают

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о фигуристах Диане Дэвис и Глебе Смолкине, которые сменили российское гражданство на грузинское и дебютируют под новым флагом на турнире в Лейк-Плэсиде (США).

«Вообще мне интересно, как пройдут эти соревнования и кто там выступит, но я не буду следить только за Смолкиным и Дэвис. Я за ними и раньше не следила, потому что они не занимали первых мест.

Журналисты им делают такую паблисити, которую они не заслуживают. Мы не знали, кто они такие, о них мы узнали от вас, потому что вы обращаете на них внимание по любому случаю: сели ли они в самолёт, уехали ли или приехали. Кто они такие? Мастера спорта? У нас миллион таких пар», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, Дэвис и Смолкин являются серебряными призёрами чемпионата России в 2022 году. На Олимпийских играх в Пекине (Китай) спортсмены заняли 14-е место.