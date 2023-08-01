«Про тренировки не забываем». Алёна Косторная показала выброс тройной лутц с Куницей

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная, недавно перешедшая в парное катание, где выступает с Георгием Куницей, опубликовала в социальных сетях свежее видео с тренировки. В частности, в кадр попал выброс тройной лутц с акробатического захода.

«Про тренировки не забываем», — подписала видео Косторная.

Напомним, Косторная до сезона-2020/2021 занималась в группе тренера Этери Тутберидзе, затем на год перешла в академию «Ангелы Плющенко», но ещё до окончания сезона вернулась обратно. В марте 2022 года Алёна снова сменила наставника, перейдя в ЦСКА в группу Елены Буяновой. Спустя полгода Алёна перенесла операцию на бедре, в процессе восстановления после которой решила попробовать свои силы в парном катании. С Куницей она до этого каталась в ледовых шоу, спортсменов связывают романтические отношения.