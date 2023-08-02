«Успешное выступление». Тарасова оценила дебют Дэвис и Смолкина за сборную Грузии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила дебют бывших российских фигуристов Дианы Дэвич и Глеба Смолкина за сборную Грузии. Сегодня, 2 августа, ночью спортсмены впервые вышла на лёд под новым флагом на турнире в США и заняли второе место в ритм-танце.

«Это успешное выступление. Особенно для тех, кто пропустил такое длительное время. Буду ли следить за ними? Я и так не очень внимательно смотрела за ними, потому что после Олимпиады их негде было увидеть. Но буду смотреть международные соревнования, чемпионат Европы. Дай бог, чтобы Дэвис и Смолкин дальше продолжали успешно выступать», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Ранее заслуженный тренер России Этери Тутберидзе сообщила, что не смотрела дебютное выступление своей дочери, Дианы Дэвис, за сборную Грузии.