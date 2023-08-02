Наталья Хабибуллина и Илья Княжук рассказали о планах на новый сезон и не только.

«Мечта — прыгнуть с парашютом с самолёта!» Интервью с нашей парой будущего

Внутрироссийский сезон открыл нам множество невероятно талантливых и перспективных фигуристов. В парном катании настоящим откровением стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук — они показывают сложнейший прыжковый контент и уже дают бой фигуристам из устоявшегося топа-3. На первом этапе Гран-при в Москве подопечные Сергея Добросокова обошли Евгению Тарасову и Владимира Морозова, чем сами были шокированы. А в финале серии Наталья и Илья стали четвёртыми, вплотную приблизившись к лидерам. Уже сейчас ясно, что Хабибуллина и Княжук — одна из главных пар будущего. Ребята очень амбициозны и полны стремления двигать парное катание вперёд.

«Чемпионат» поговорил с Натальей и Ильёй об их планах на будущий сезон. Фигуристы поделились деталями постановки программ под руководством Ильи Авербуха, рассказали, что планируют усложняться, и ответили на вопрос: а правда ли парники абсолютно бесстрашные?

— Ребята, как у вас дела? Как готовность к сезону?

Наталья: Всё хорошо, подготовка проходит продуктивно. Сейчас мы находимся в Ижевске у меня в гостях, приехали на выходные.

— Успели отдохнуть этим летом?

Наталья: Да, отдохнули хорошо, съездили на Алтай. Потом я ещё слетала в Египет с семьёй, дома побыла недельку.

Илья: Я побывал только на Алтае и у Наташи в Ижевске отдохнул.

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук Фото: РИА Новости

— Расскажите, как у вас проходила подготовка к сезону?

Илья: У нас были общие сборы вместе со сборной командой.

Наталья: Да, ещё были сборы в Сочи. А с июля мы тренируемся на своём катке.

Илья: Сборы прошли очень успешно, очень хорошая работа была проведена, грамотные специалисты с нами работали. Мы очень довольны.

— Вы поставили новые программы с Ильёй Авербухом. Какие у вас впечатления от сотрудничества с ним?

Илья: Все работы Ильи Изяславича гениальны.

Наталья: У него всегда очень крутые идеи.

Илья: С ним очень легко работается, у нас сложилось полное взаимопонимание. Мы видели с ним примерно одну и ту же картину нашей программы. Он очень доходчиво объясняет, очень легко передаёт свои мысли.

Наталья: Нам очень понравилось.

— Илья сказал, что ваша короткая программа станет событием в мире фигурного катания.

Илья: (смеётся). Не знаю, станет она событием или нет, но программа, как нам кажется, очень достойно поставлена.

Наталья: Мы постараемся её показать так, как было задумано.

Илья: Да, главное кататься без ошибок, и тогда программа будет в полной мере продемонстрирована — так, как она была поставлена. А так Илья Изяславич, конечно, очень классный постановщик. Взять хотя бы его постановку для Алексея Ягудина на «Русском вызове» — это просто мировой шедевр!

Алексей Ягудин на турнире по шоу-программам Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Можете дать хоть какой-нибудь намек, какими будут программы? Чего нам ждать?

Наталья: Это будет не похоже на то, что было до этого.

Илья: В короткой программе будет что-то красное, что-то огненное. Можно так сказать. А в произвольной что-то драматичное.

Наталья: Чёрное.

— Я знаю, что вы сами любите выбирать музыку для программ. В этот раз тоже сами выбирали? Или Илья пришёл уже с готовыми идеями?

Наталья: Мы очень долго не знали, какую музыку взять для короткой программы, не могли выбрать тему. У нас не было чёткого понимания. И когда Илья Изяславич первый раз пришел на постановку с нами, мы сказали ему, что мы примерно хотим, но музыки у нас нет. Он включил нам первую попавшуюся музыку из своего плейлиста, и нам сразу понравилось. И мы взяли эту музыку для короткой программы. А для произвольной Илья (Княжук) подобрал музыку.

Илья: Очень сложно было разобраться с произвольной. После того как мы поставили короткую, о произвольной поначалу вообще не думали. Мы выбирали музыку тогда, когда времени уже не оставалось, и практически в последний момент я что-то нашёл, предложил. В итоге очень классно получилось, как мне кажется.

— Я так понимаю, вы хотите выйти из своих привычных образов и показать что-то новое для себя?

Илья: В короткой программе – да.

Наталья: Произвольная ближе к нашему стилю.

— Помимо постановки программ, вы сотрудничали с Ильёй Авербухом в шоу. Вообще, достаточно редко в шоу приглашают фигуристов, которые только начинают свой путь к вершине. Как вы отреагировали на его предложение? Было ли это неожиданно?

Илья: Неожиданностью это не стало, но было очень приятно. Мы ранее, года два назад, уже работали с Ильей Изяславичем в его шоу, но мы были в массовке.

Наталья: В этом году он пригласил нас в своё шоу «Чемпионы».

Илья: На протяжении сезона мы очень редко участвуем в шоу, но тут уже был конец сезона, и мы подумали: почему бы и нет? И не зря, потому что шоу даёт рост в плане компонентов, в плане ощущения себя. После шоу, особенно Ильи Изяславича, это очень сильно прибавляется. Катание становится более раскованным.

Наталья: На шоу у тебя нет какой-то ответственности в плане элементов, поэтому ты стараешься больше открыться, больше выразить программу. Нет задачи не ошибиться, поэтому легче кататься.

Илья: Ты раскрываешься в плане своей подачи.

Наталья: И потом это переносится на соревнования, этот прогресс отображается.

— Есть ли у вас какие-то планы по дальнейшим шоу?

Илья: Пока строго подготовка к сезону.

— В шоу Ильи участвует достаточно много опытных фигуристов, олимпийских чемпионов. Давали ли ли они вам какие-нибудь советы? Или, может, вы что-то спрашивали у них?

Наталья: Я не помню, чтоб я спрашивала советы. Но раньше я думала, что они все закрытые, общаются только друг с другом и вряд ли они могут, например, подойти ко мне в раздевалке, что-то спросить. Но в итоге они так же открыто общались со всеми и оказались очень приятными людьми.

— Вы провели первый полноценный сезон по мастерам. Какие у вас впечатления?

Наталья: Нам очень понравилось выступать по мастерам, атмосфера соревнований другая, зрителей намного больше, поддержки больше.

Илья: Намного проще выступать на большую аудиторию. Порой выходишь на лёд, видишь это всё и не ощущаешь, что ты на соревнованиях. Всегда пахнет попкорном. Не ощущается соревновательного напряжения. Ещё у нас всегда всё очень классно организовано.

— Попкорн не раззадоривает аппетит перед соревнованиями?

Наталья: Нет, когда ты выходишь на лёд, в голове только соревнования.

Илья: Когда я первый раз вышел на большую арену, сразу почувствовал запах попкорна. У меня сразу была ассоциация с кинотеатром. Такое ощущение, что ты пришёл не на соревнования, а в кинотеатр. Это очень необычно.

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

— Довольны тем, как провели сезон?

Наталья: Конечно, довольны, но всегда можно было лучше.

— Чем вы больше всего гордитесь из того, что вы сделали в этом сезоне?

Илья: Перед чемпионатом России Наташа приболела, она готовилась не в самой лучшей форме.

Наталья: Это мягко сказать.

Илья: Да, очень было тяжело Наташе.

Наталья: Радует, что хоть доехали до конца произвольной (смеётся).

Илья: Подготовка была очень тяжёлой.

Наталья: Получается, что до начала декабря мы были в отличной форме, должны были поехать на московские соревнования, чтобы прокататься перед чемпионатом России. Но я заболела за пару дней до соревнований, заболела прям сильно, температура 39 держалась неделю. Тяжело было потом выходить на тренировки, а оставалась неделя до чемпионата России. Подготовка была тяжёлая и смазанная. Но мы довольны, что откатали программы и попали в сборную.

Илья: Да, мы очень гордимся тем, что попали в сборную. Мы очень долго шли к этому.

— Что для вас значит попадание в основной состав сборной?

Илья: В первую очередь это большая ответственность. Ты представляешь свою школу, свою страну. Надо прилагать ещё больше сил.

Наталья: Шесть лучших пар в России, и ты в эту шестёрку входишь. Это осознание очень приятно. Хочется становиться всё лучше и лучше, попадать в тройку.

— Знаковый момент был в этом сезоне, когда вы победили на первом этапе Гран-при России. Я помню, вы тогда вышли в микст-зону и говорили, что вы в шоке. Потом у вас вышло интервью, в котором вы сказали, что до сих пор в шоке. Сейчас уже этот шок прошёл?

Наталья: (смеётся). Да, мы уже давно отошли от этого и работаем дальше.

Илья: Да, это уже было много дней назад (смеётся). Это было тогда, а сейчас — это сейчас.

— Почему у вас был шок? Не ожидали победить?

Наталья: Мы не думали об этом просто никак. Нам нужно было просто откатать чисто для себя. Задача была, наверное, просто попасть в тройку.

Илья: Мы никогда не думаем: «Вот, стать бы первыми!»

Наталья: Просто катаемся и на что накатываем, то и получаем.

Илья: Да, смотрим на реальность объективно. Не загадываем никогда.

— То есть на будущий сезон целей по местам, по медалям тоже нет?

Илья: Это всё в голове, конечно, есть. Но первоначальная цель — это стабильность. Хорошие прокаты, хороший уровень элементов.

Наталья: Если будем катать стабильно, то будем на нужных местах, которые мы для себя в голове наметили. Чисто будем катать – и попадём туда, куда надо. Только такая цель.

— У вас очень сложный прыжковый контент. Откуда у вас такая база? Тройные лутцы, ещё и в каскаде — это прорыв для парного катания.

Наталья: Мне дала базу группа Этери Георгиевны Тутберидзе. Я прокаталась там полтора года перед парным катанием, там мне поставили все тройные прыжки. Оттуда эта база держится и не забывается.

Илья: Я с детства был в лучших школах, мне повезло. Я освоил классику выучивания сложных элементов. В детстве я катался в Одинцово, в своём родном городе, у Юлии Валерьевны Воробьёвой. Дальше я был в ЦСКА — там мне дали прыжковую базу Марина Леонидовна Селицкая и Ирина Вадимовна Щербакова. Более сложные элементы — тройной аксель, четверные прыжки — я выучил в УОР №4 у Ильи Климкина.

Этери Тутберидзе Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— У вас и так достаточно сложный контент, но всё же: планируете ли вы усложняться дальше?

Илья: Да, конечно. То, что мы делаем сейчас — это не максимум. Посмотрим, пока не будем ничего говорить.

Наталья: Для начала нужно показать.

— Это касается четверных элементов?

Илья: Много чего.

Наталья: Улучшение своих элементов и, возможно, усложнение.

Илья: Прыжки мы каждый год усложняем. Мы делали лутц — ойлер — сальхов в юниорах, потом решили лутц с двумя дупелями делать. На следующий год мы должны ещё усложниться. И так год за годом (улыбается).

Наталья: Потом дойдём до всех четверных (смеётся).

Илья: Четверной лутц с места (смеётся).

— Как вы считаете, четверные прыжки возможны в парном катании?

Илья: Парное катание с каждым годом эволюционирует.

Наталья: Сейчас в парное катание переходят ребята, которые прыгают четверные, поэтому я думаю, что в ближайшем будущем точно возможно.

Илья: Никто же не думал, что четверной аксель будет исполнен, так же и в парном, может быть, в ближайшем будущем будут исполнены четверные.

— А как вы относитесь к четверным парным элементам (выбросам, подкрутам)?

Наталья: Для нас главное — сделать тройной подкрут правильно и на максимальный уровень, поэтому мы пока не думали о четверном подкруте. Но всё может поменяться. Сейчас у нас задача сделать элемент на четвёртый уровень. Когда сделаем, возможно, планы поменяются.

— Главная проблема четверных в парном катании — то, что их невыгодно делать. Как вы считаете, нужно ли менять правила, чтобы пошёл прогресс, или сейчас они хорошо сбалансированы и уберегают от травм?

Наталья: Есть свои плюсы и минусы. Если делать четверные элементы, то, конечно, парное катание будет прогрессировать. Но в чём-то это и очень опасно. Всё-таки четверные парные элементы — это большой риск, и при падении можно получить очень страшную травму. Это сложный вопрос.

— Прошлый сезон был целиком внутри России, и всё внимание болельщиков было приковано к нашим соревнованиям. Почувствовали прилив внимания в связи с этим?

Наталья: Да, болельщиков стало больше. Не знаю, связано это с тем, что сезон был внутри России, или с тем, что мы вышли во взрослые. Но, конечно, поддержки стало больше, чем в прошлых сезонах, это очень приятно.

Илья: Наши люди любят фигурное катание.

Наталья: Да, и приятно, что столько зрителей всегда на соревнованиях болеют, поддерживают.

— В прошлом сезоне вам не удалось попробовать себя на каких-то необычных соревнованиях. Если брать Кубок Первого канала, прыжковый турнир и шоу-программы, то на каком турнире вы больше всего хотите себя попробовать?

Илья: Нам всегда хотелось попасть на прыжковый турнир, безусловно.

Наталья: Вообще, на все турниры хотелось бы попасть, но если выбирать, то Кубок Первого канала. На прыжковом турнире особо ничего не покажешь.

Илья: Вот разрешили бы парам делать элементы, как одиночникам… После подкрутки сделать каскад сразу!

Наталья: Да, если б было что-то такое, то было бы интереснее. А так получилось, что на прыжковом турнире пары делали только подкрут, выброс и один прыжок. Но нам всё равно было бы интересно поучаствовать.

— Никто из вас не назвал турнир шоу-программ, почему? Вас пока больше интересуют именно спортивные соревнования?

Наталья: Шоу-программы — это тоже интересно, но Кубок Первого канала проходит не один сезон, мы всегда его смотрели и хотели на него попасть. А на шоу-программах в этом году мы даже не знали, что будет, это был новый турнир. Но это тоже интересно.

Илья: В шоу-программах участвуют именитые люди, лично мне больше хочется посмотреть на олимпийских чемпионов — это очень интересно.

— Вы уже сказали, что вам очень понравилось выступление Алексея Ягудина на турнире шоу-программ. А кто ещё вас зацепил?

Наталья: Волосожар/Траньков. Я помню, как я за них болела в 2014 году на Олимпиаде. Это была, наверное, первая Олимпиада, которую я посмотрела в фигурном катании. В принципе, на всех было интересно посмотреть на турнире шоу-программ, но если выделять из пар, то мне больше всего понравились Волосожар и Траньков.

— А за международными турнирами вы следили в этом году?

Наталья: Я следила, но не так, как раньше. Я посмотрела чемпионат Европы целиком. На чемпионате мира посмотрела только произвольную программу мальчиков и результаты в остальных видах. Но в целом меньше следила, чем в прошлом сезоне, конечно.

Илья: А я особо ничего не смотрел.

— Вас уже можно назвать парой-новатором благодаря вашим прыжкам. Что вам в целом хотелось бы привнести от себя в парное катание?

Илья: По-моему, мы первые сделали лутц – ойлер – сальхов в парном катании на международных соревнованиях.

Наталья: Да. Хочется дальше прогрессировать, усложнять контент и делать какие-то элементы первыми.

— Вам хочется быть новаторами именно в прыжках?

Наталья: Просто четверные подкрутки уже делали, четверные выбросы – тоже, а что ещё можно усложнить? Наверное, только прыжки остаются.

— Вы рассказали, что вам очень нравились Волосожар/Траньков. А какие ещё фигуристы в парном катании вас вдохновляют?

Наталья: Я в 2018 году ходила на чемпионат Европы, там Тарасова и Морозов выступали. Они мне тоже очень нравились всегда. Все наши пары — первая тройка — мне очень нравятся. Каждый интересен по-своему.

— Кстати, я видела, что вас сравнивают с Тарасовой и Морозовым. Как вы к этому относитесь?

Илья: Мы к этому спокойно относимся.

Наталья: Нас не так часто сравнивают, так что хорошо.

— Поделитесь, кто вас ещё вдохновляет? Не в спорте, а по жизни.

Илья: У меня есть такой человек. Она раньше была одиночницей, а потом перешла в пары. Как же её фамилия, сейчас вспомню… Хабибуллина! Она меня вдохновляет.

Наталья: Даже не знаю, о ком ты (смеётся). Мы друг друга мотивируем — это 100%. Ещё меня мотивируют мои родители.

— Чем вы любите заниматься, помимо фигурного катания?

Наталья: Я люблю в выходные гулять по кафешкам. Ещё мне нравится рисовать картины по номерам. Илья любит играть в компьютер.

Илья: Иногда. А вообще моё хобби — это отдыхать.

— Другими видами спорта увлекаетесь?

Илья: Я на лыжах хорошо катаюсь.

Наталья: Я не особо. Я тоже пробовала на лыжах кататься, но для меня это очень тяжело. Намного тяжелее, чем на коньках.

— Говорят, что парники абсолютно бесстрашные люди. А вы считаете себя бесстрашными?

Илья: Наташа бесстрашная, а я, мне кажется, нет.

Наталья: Смотря в чём. Чего-то я очень сильно боюсь. Например, я очень боюсь насекомых. Ужасно боюсь! На самом деле у меня много страхов. Темноты боюсь.

— Пробовали себя в чём-нибудь экстремальном?

Илья: Нет.

Наталья: Я тоже нет. Максимум — на аттракционах катаюсь. Это, наверное, тоже экстрим (улыбается).

— Есть ли у вас желание сделать что-то экстремальное, с парашютом прыгнуть, например?

Илья: Да, я как раз очень хотел бы прыгнуть с парашютом.

Наталья: А я хочу в Скайпарке покататься на качелях над обрывом.

— А в чём вы никогда не готовы себя попробовать?

Наталья: Я бы никогда, наверное, с парашютом не прыгнула с высоты самолёта. Если пониже, то, может быть, я бы попробовала.

Илья: У меня нет такого.

— О чём вы мечтаете? Не обязательно в спорте, но и по жизни.

Илья: Прыгнуть с парашютом с самолёта! (смеётся).

Наталья: У меня на данный момент есть только мечты, связанные со спортом. Добиться тех результатов, которые я хочу, которые у меня в голове задуманы. А в жизни… Быть счастливым человеком!