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Источник: Самоделкина планирует сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан

Источник: Самоделкина планирует сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан
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Российская фигуристка, выступающая в одиночном фигурном катании, Софья Самоделкина планирует сменить спортивное гражданство. Как сообщают источники издания «РИА Новости Спорт», спортсменка хочет выступать за Казахстан.

По данным источника, 16-летняя фигуристка уже уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) о своём желании сменить гражданство, однако на данный момент организация переход ещё не одобрила.

Софья Самоделкина тренируется в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской. Она является серебряным призёром Гран-при среди юниоров в Словении в 2021 году и владеет четверными прыжками. В прошлом сезоне спортсменка выиграла этап Гран-при России в Самаре, опередив Александру Трусову, на этапе в Сочи заняла второе место, а также стала 11-й на чемпионате России.

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