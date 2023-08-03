Диана и Глеб круто стартовали в новой сборной, одержав первую победу. Но вот за рубежом не все оказались этому рады.

«Этери может купить всё, но у её дочери нет таланта». Соцсети — о дебюте Дэвис за Грузию

Диана Дэвис и Глеб Смолкин прошли непростой путь от никому не известной танцевальной пары до тех, чьи имена обсуждались на Олимпиаде даже чаще лидеров. Затем говорить о фигуристах стали в разы больше: эпичная сага о смене спортивного гражданства захватила всех. То спортсмены собирались в США, то в Израиль, но в итоге остановились на Грузии.

Увидеть дебют дуэта за новую сборную хотели тысячи болельщиков, и это произошло на турнире Ice Dance International в Лейк-Плэсиде. На американском льду Диана и Глеб представили две новых программы и поначалу не так впечатлили судей: по итогам ритм-танца Дэвис и Смолкин были вторыми, но вот на следующий день они произвели фурор. Спортсмены взяли первое золото в качестве членов грузинской сборной, обойдя талантливых Уну и Гейджа Браун.

Правда, не все были рады успеху бывших российских фигуристов. За рубежом дочь Тутберидзе и её партнёра раскритиковали за плохую технику и вновь упомянули «бонус Этери».

«У Дэвис/Смолкина нет ничего, кроме того, что Диана — дочь Этери»

Иностранцы не стали сдерживаться в эмоциях и откровенно высказались о прошедших выступлениях Дэвис и Смолкина:

«Этери может купить все оценки, которые она хочет, но у её дочери нет таланта», — написал пользователь @KostOlimpics.

Реакция болельщиков

«Оценки Дианы и Глеба непостижимы, потому что они плохо катаются, у них нет специальных навыков, у них плохие программы. По крайней мере, у девочек Этери есть ультра-си, а у Дэвис/Смолкина нет ничего, кроме того, что Диана — дочь Этери», — поддержал его @springsonata17.

Реакция болельщиков

«Серьёзно. Этери шантажировала всех, чтобы её фигуристам ставили огромные оценки. Что она, чёрт возьми, вообще делает за кулисами?» — возмутилась Kyra.

Реакция болельщиков

«Дэвис/Смолкин выиграли в Лейк-Плэсиде… Это начало моей злодейской арки», — невесело пошутил Astro.

Реакция болельщиков

«То есть мы правда будем игнорировать тот факт, что Диана и Глеб вернулись к соревнованиям самым нечестным способом из всех возможных?» — задал вопрос пользователь с ником kit.

Реакция болельщиков

«Диана как будто косплеит Ильиных, а Глеб — из мультика Диснея»

Однако даже не спорные баллы стали предметов для бурных обсуждений — костюмы фигуристов оказались намного интереснее:

«Костюмы Дианы и Глеба всё ещё под вопросом», — написала Shirley.

Реакция болельщиков

В российском сообществе это тоже не оставили без внимания:

«Диана будто с ритм-танца сбежала, платье быстро накинула и вперёд. Короче, всё в её стиле. Даже волосы распущенными оставила, хотя обычно их собирают», — поддержала Maximiliana.

«Зачем ей эти гетры-утюги? Понимаю, на тренировках, чтобы голеностоп не охлаждать, но на соревнованиях на три минуты можно их снять», — прокомментировала VeroNika.

«Пачка у Дианы классная, но рубашку Глебу надо поменять срочно», — поделилась мнением Lizok.

«Странные костюмы. Диана как будто косплеит Ильиных, а Глеб — из мультика Диснея», — сказала Anna Gilina.

«Спортсмены должны соревноваться, несмотря ни на что»

И всё же не поддержать спортсменов в России не смогли. Поклонники пары из нашей страны написали много приятных слов Диане и Глебу:

«Молодцы ребята. Диана очень прибавила в скольжении», — написала Ирина Лучанинова.

«Диану и Глеба поздравляю с началом их нового сезона, желаю получать наслаждение от выступлений и удовлетворение от результата этих выступлений, удачи и успеха ребятам!» — пожелала Татьяна Макарова.

«Диана пришла к результату сложным путём. Удачи ей! Удачи паре! Очень неплохая программа, вкатают — будет шикарная», — выразила надежду Ли.

«Это для них вообще сказка! Молодцы! Спортсмены должны соревноваться, несмотря ни на что», — заключила Татьяна.