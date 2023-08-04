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Источник: Самоделкина уже получила паспорт Казахстана и с мая сможет представлять страну

Источник: Самоделкина уже получила паспорт Казахстана и с мая сможет представлять страну
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Российская фигуристка Софья Самоделкина уже получила паспорт Казахстана и сможет представлять страну на международных турнирах с мая 2024 года, сообщил источник «Матч ТВ».

«Самоделкина пошла по пути ускоренного получения гражданства, так как у неё родственник в семье рождён в Казахстане. Паспорт она уже получила, ждёт открепления от Федерации фигурного катания на коньках России», — цитирует слова источника издание.

Ранее «РИА Новости Спорт» сообщили, что фигуристка планирует смену спортивного гражданства. Издание отметило, что ЦСКА и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отказались комментировать ситуацию, а мама Самоделкиной сказала, что ждёт ответа от организации и пока ничего не может сказать.

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