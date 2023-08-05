«Не надо цепляться и порицать». Татьяна Тарасова — о смене спортивного гражданства

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась на тему смены спортивного гражданства российскими спортсменами.

Ранее сегодня стало известно, что фигуристка ЦСКА Софья Самоделкина планирует выступать за Казахстан и даже уже получила паспорт этой страны, осталось только дождаться согласия Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), которое организация давать не спешит.

«Меняют гражданство не только фигуристы. Это сейчас в любом виде спорта есть. Российские спортсмены неизбежно будут менять гражданство, не надо к ним цепляться и порицать. Карьера всего одна», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Начиная с сезона-2022/2023 16-летняя Самоделкина тренируется в ЦСКА в группе Светланы Соколовской.