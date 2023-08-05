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«Не надо цепляться и порицать». Татьяна Тарасова — о смене спортивного гражданства

«Не надо цепляться и порицать». Татьяна Тарасова — о смене спортивного гражданства
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась на тему смены спортивного гражданства российскими спортсменами.

Ранее сегодня стало известно, что фигуристка ЦСКА Софья Самоделкина планирует выступать за Казахстан и даже уже получила паспорт этой страны, осталось только дождаться согласия Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), которое организация давать не спешит.

«Меняют гражданство не только фигуристы. Это сейчас в любом виде спорта есть. Российские спортсмены неизбежно будут менять гражданство, не надо к ним цепляться и порицать. Карьера всего одна», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Начиная с сезона-2022/2023 16-летняя Самоделкина тренируется в ЦСКА в группе Светланы Соколовской.

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