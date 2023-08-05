Катарина Гербольдт призналась, что не примет предложение о работе тренером в Африке

Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России в одиночном катании Катарина Гербольдт объяснила, почему в данный момент не готова принять предложение о тренерской работе в Африке.
Напомним, Гербольдт завершила карьеру в 2015 году и с тех пор работает тренером.
«Что, если бы мне предложили работу тренером в Африке? Наверное, нет, не поехала бы. У меня в России своя работа: школа, группа, семья. Если бы это предложение поступило лет 10 назад, может быть. Сложно сказать, но на данный момент нет. Идея хорошая, фигурное катание нужно развивать везде. Соревноваться нашим спортсменам [надо] со всеми, потому что между собой, наверное, другая мотивация. Общение и развитие иностранных фигуристов пойдёт на пользу», — приводит слова Гербольдт Legalbet.
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