Мишина и Галлямов сегодня представят короткую программу, поставленную Крыловой

Сегодня, 5 августа, российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов представят свою новую короткую программу, подготовленную на сезон-2023/2024.

Программа фигуристов была поставлена двукратной чемпионкой мира в танцах на льду, тренером Анжеликой Крыловой под музыку «Ода к радости» немецкого композитора Людвига ван Бетховена.

Напомним, Анастасия Мишина и Александр Галлямов являются олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях и бронзовыми призёрами в паре, а также чемпионами мира (2021) и Европы (2022). В финале Гран-при России в прошлом сезоне Мишина и Галлямов заняли второе место по сумме двух выступлений в соревнованиях спортивных пар. Первыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.