Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мишина и Галлямов сегодня представят короткую программу, поставленную Крыловой

Мишина и Галлямов сегодня представят короткую программу, поставленную Крыловой
Комментарии

Сегодня, 5 августа, российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов представят свою новую короткую программу, подготовленную на сезон-2023/2024.

Программа фигуристов была поставлена двукратной чемпионкой мира в танцах на льду, тренером Анжеликой Крыловой под музыку «Ода к радости» немецкого композитора Людвига ван Бетховена.

Напомним, Анастасия Мишина и Александр Галлямов являются олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях и бронзовыми призёрами в паре, а также чемпионами мира (2021) и Европы (2022). В финале Гран-при России в прошлом сезоне Мишина и Галлямов заняли второе место по сумме двух выступлений в соревнованиях спортивных пар. Первыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Материалы по теме
Щербакова — о возвращении к тренировкам: не всё сразу, но по чуть-чуть прихожу в себя
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023