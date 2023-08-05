Мишина и Галлямов сегодня представят короткую программу, поставленную Крыловой
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Сегодня, 5 августа, российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов представят свою новую короткую программу, подготовленную на сезон-2023/2024.
Программа фигуристов была поставлена двукратной чемпионкой мира в танцах на льду, тренером Анжеликой Крыловой под музыку «Ода к радости» немецкого композитора Людвига ван Бетховена.
Напомним, Анастасия Мишина и Александр Галлямов являются олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях и бронзовыми призёрами в паре, а также чемпионами мира (2021) и Европы (2022). В финале Гран-при России в прошлом сезоне Мишина и Галлямов заняли второе место по сумме двух выступлений в соревнованиях спортивных пар. Первыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
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