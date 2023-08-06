Медведева, Туктамышева и Коляда примут участие в гала-шоу Авербуха «Письма любви»

В гала-шоу серебряного призёра Олимпийских игр, хореографа, тренера и продюсера Ильи Авербуха «Письма любви» примут участие Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда.

Помимо вышеперечисленных спортсменов, в программе выступят Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александр Энберт, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Албена Денкова и Максим Ставиский, Матвей Ветлугин, Артём Федорченко, София Шевченко и Андрей Ежлов.

«В этом году у нас премьера шоу. На лёд выйдут чемпионы разных лет. Среди них будут и уже полюбившиеся зрителю за много лет прославленные чемпионы, и юные дарования. В нашем коллективе появляются новые звёзды, и мне очень приятно их открывать. Мы готовим абсолютно новые номера. У зрителей в Сочи будет уникальная возможность увидеть их первыми. «Письма любви» — постановка о нас с вами, о том, что нас объединяет, делает сильнее и добрее. О любви к детям, к родным и близким, к нашей стране», – приводит слова Авербуха официальный сайт фигуриста.

Гала-шоу пройдёт в Сочи с 22 августа по 30 сентября.