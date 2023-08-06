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Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы – 2022, российская фигуристка Камила Валиева провела открытую тренировку в рамках Московского урбанистического форума.

Фото: Телеграм-канал спортсменки

С 1 августа по 10 сентября в 12-й раз проходит Московский урбанистический форум – 2023 на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в Центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином Дворе.

26 апреля фигуристке Камиле Валиевой исполнилось 17 лет. В сезоне-2022/2023 Валиева выиграла два этапа Гран-при России и чемпионат страны по прыжкам. В финале Гран-при России и на чемпионате страны Камила завоевала серебряные медали.

Напомним, в декабре 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования стали известны после окончания командного турнира Олимпиады-2022.