Мама юной фигуристки: фигурное катание — это отнюдь не дешёвый вид спорта

Мама юной фигуристки Маргариты Назаровой из Оренбурга Анна поделилась мнением о том, насколько дорого обходятся для родителей тренировки ребёнка в фигурном катании.

«В целом, если отдавать ребёнка в фигурное катание, нужно понимать: это отнюдь не дешёвый вид спорта — одежда, коньки, какой-то инвентарь, соревнования, при необходимости и желании — подкатки. Достаточно дорого, если заниматься на результат. Если просто для здоровья, то в нашей спортшколе это бесплатно с шести лет. А ездить на соревнования необязательно», – сказала Анна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Маргарита Назарова занимается в ледовом дворце «Кристалл», который в прошлом сезоне на Гран-при России представляла мастер спорта Валерия Шульская.