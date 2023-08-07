Мама юной фигуристки: фигурное катание — это отнюдь не дешёвый вид спорта
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Мама юной фигуристки Маргариты Назаровой из Оренбурга Анна поделилась мнением о том, насколько дорого обходятся для родителей тренировки ребёнка в фигурном катании.
«В целом, если отдавать ребёнка в фигурное катание, нужно понимать: это отнюдь не дешёвый вид спорта — одежда, коньки, какой-то инвентарь, соревнования, при необходимости и желании — подкатки. Достаточно дорого, если заниматься на результат. Если просто для здоровья, то в нашей спортшколе это бесплатно с шести лет. А ездить на соревнования необязательно», – сказала Анна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
Маргарита Назарова занимается в ледовом дворце «Кристалл», который в прошлом сезоне на Гран-при России представляла мастер спорта Валерия Шульская.
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