Мама юной фигуристки — о катке, где занимается её дочь: летом в сильную жару тает лёд

Анна, мама юной фигуристки Маргариты Назаровой из Оренбурга, рассказала о тренировочных условиях в летний период на катке, где занимается её дочь.
«Основная же проблема в нашем «Кристалле», когда летом в сильную жару тает лёд. Он прямо плывёт. Как я понимаю, это всё из-за какой-то не совсем корректной конструкции. Видимо, есть погрешности, которые исправить очень сложно. Чуть ли не заново нужно строить каток. В этом году уже сталкивались. Стояла сильная жара, лёд таял, и дети вынужденно остались без тренировок. Когда такое происходит, родители кооперируются и арендуют, например, каток в Ростошах. Там такой проблемы, что лёд тает в жару, нет. Всё в порядке», – сказала Анна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
Маргарита Назарова занимается в ледовом дворце «Кристалл», который в прошлом сезоне на Гран-при России представляла мастер спорта Валерия Шульская.
- 7 августа 2023
-
14:50
-
14:36
-
14:30
-
14:05
-
13:46
-
13:40
-
13:37
-
13:15
-
13:15
-
12:50
-
12:47
-
12:31
-
11:15
-
10:20
- 6 августа 2023
-
22:22
-
21:15
-
20:53
-
13:48
-
13:33
- 5 августа 2023
-
22:28
-
14:56
-
14:24
-
13:12
-
13:11
-
00:39
-
00:26
- 4 августа 2023
-
22:01
-
19:38
-
18:44
-
17:24
-
16:35
-
14:56
-
13:53
-
13:35
-
13:17