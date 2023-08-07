Мама юной фигуристки — о катке, где занимается её дочь: летом в сильную жару тает лёд

Анна, мама юной фигуристки Маргариты Назаровой из Оренбурга, рассказала о тренировочных условиях в летний период на катке, где занимается её дочь.

«Основная же проблема в нашем «Кристалле», когда летом в сильную жару тает лёд. Он прямо плывёт. Как я понимаю, это всё из-за какой-то не совсем корректной конструкции. Видимо, есть погрешности, которые исправить очень сложно. Чуть ли не заново нужно строить каток. В этом году уже сталкивались. Стояла сильная жара, лёд таял, и дети вынужденно остались без тренировок. Когда такое происходит, родители кооперируются и арендуют, например, каток в Ростошах. Там такой проблемы, что лёд тает в жару, нет. Всё в порядке», – сказала Анна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Маргарита Назарова занимается в ледовом дворце «Кристалл», который в прошлом сезоне на Гран-при России представляла мастер спорта Валерия Шульская.